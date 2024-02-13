أمريكا تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في وفاة الطفلة هند رجب

أبدت الولايات المتحدة، الاثنين، أسفها لما وصفتها بالوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب (6 أعوام) في غزة، التي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحثت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".

تابع: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق بهذا الحادث بشكل عاجل".

وكانت الطفلة الفلسطينية محاصرة وسط إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيارة أحد أفراد عائلتها - الذين قتلوا جميعا وأصبحوا جثثا تحيط بها- خلال محاولة نزوح إلى جنوبي القطاع، حيث تواصلت الطفلة مع الهلال الأحمر الفلسطيني وطلبت منهم الحضور لإنقاذها وفقا لوكالة رويترز.

وبعد مرور عدة أيام من إرسال فريق من الهلال الأحمر بسيارة إسعاف إلى المنطقة، لم تعد الفتاة ولم يعد فريق الإنقاذ، مما أثار العديد من الأسئلة، وتم القيام بمناشدات متواصلة من قِبَل الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الأيام الماضية، في محاولة لإنقاذ الطفلة هند، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

و بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وبعد مرور 12 يوما من توسلها لرجال الإنقاذ في غزة للمساعدة عثر فلسطينيون يوم السبت الماضي على 8 جثث في منطقة تل الهوى بغزة، تعود للطفلة هند التي كانت حينها مفقودة منذ 12 يوما، ولأفراد من أسرتها، وجثتين لمسعفَيْ خرجا للبحث عنها.