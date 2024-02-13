ازدحام شارع الجسر المعلق من شارع المصافي لغاية ساحة المعلق

ازدحام متصل من مدخل السيدية وشارع قطر الندى وجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد

ساحة النسور مزدحمة من كل الاتجاهات والشوارع المحيطة والمؤدية

شارع المطار من نزلة سريع الشعلة ازدحام تصل مع سريع القادسية بشكل متواصل لغاية ساحة الاحتفالات

شارع وجسر 14 رمضان من جسر الاعظمية لغاية مستشفى الطفل المركزي في الإسكان

شارع 14 تموز من بدالة الكاظمية لغاية التقاطع مع خدمي المثنى

جميع الشوارع المحيطة والمؤدية الى الشورجة وباب المعظم ازحام

شارع الثورة من مجسر بيروت الى مستشفى الكندي

شارع الرشيد، من مدخل شارع المتنبي لغاية حافظ القاضي وصعدة جسر الاحرار

ومن ساحة الوثبة الى ساحة الخلاني

ومن نفق باب الشرجي وساحة الطيران لغاية ساحة الخلاني

شارع الكيلاني من تقاطع شارع الضلال لغاية ساحة الخلاني

شارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية

شارع مثنى الشيباني من مجسر حماة لغاية المدينة الأولمبية

مدخل بغداد الجديد من ريع الدورة لغاية السوق

شارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانة

محمد القاسم من نزلة سريع الدورة والجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة

سريع القناة من جسر الرستمية الى الحي الصناعي بغداد الجديدة

انت الان تتابع خبر كرخ ورصافة.. قائمة شاملة بجميع ازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.