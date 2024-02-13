انت الان تتابع خبر كرخ ورصافة.. قائمة شاملة بجميع ازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل
سريع القناة من جسر الرستمية الى الحي الصناعي بغداد الجديدة
محمد القاسم من نزلة سريع الدورة والجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة
شارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانة
مدخل بغداد الجديد من ريع الدورة لغاية السوق
شارع مثنى الشيباني من مجسر حماة لغاية المدينة الأولمبية
شارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية
شارع الكيلاني من تقاطع شارع الضلال لغاية ساحة الخلاني
ومن نفق باب الشرجي وساحة الطيران لغاية ساحة الخلاني
ومن ساحة الوثبة الى ساحة الخلاني
شارع الرشيد، من مدخل شارع المتنبي لغاية حافظ القاضي وصعدة جسر الاحرار
شارع الثورة من مجسر بيروت الى مستشفى الكندي
جميع الشوارع المحيطة والمؤدية الى الشورجة وباب المعظم ازحام
شارع 14 تموز من بدالة الكاظمية لغاية التقاطع مع خدمي المثنى
شارع وجسر 14 رمضان من جسر الاعظمية لغاية مستشفى الطفل المركزي في الإسكان
ازدحام المنصور شارع النقابات ومعهد الفنون الجميلة وشارع الرواد وشارع الاميرات وشارع المنصور باتجاه الرواد
شارع المطار من نزلة سريع الشعلة ازدحام تصل مع سريع القادسية بشكل متواصل لغاية ساحة الاحتفالات
ساحة النسور مزدحمة من كل الاتجاهات والشوارع المحيطة والمؤدية
ازدحام متصل من مدخل السيدية وشارع قطر الندى وجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد
ازدحام شارع الجسر المعلق من شارع المصافي لغاية ساحة المعلق