شكرا لقرائتكم خبر عن محاذير تعرضك لغلق متجرك إدرايا.. اقرأ المنصوص بقانون المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قانون المحال العامة، من بعض الممارسات التي قد يترتب عليها تعرض متجرك للغلق إدراياً، من أجل ضبط حركة المرور أمام المتاجر، والسيطرة عليها من ارتكاب أنشطة ينتج عنها إشغال الطريق أو الرصيف وإزعاج المارة أو قاطني المنطقة.

وفيما يلي أهم المحاذير التي ينتج عنها غلق المحال العامة بشكل إداري،على النحو التالي:

1.تشغيل محل أو تغيير نشاطه دون ترخيص

2. عدم تركيب كاميرات مراقبة

3.عدم الالتزام بالشروط الصحة والمهنية أو شروط الحماية المدنية

4. ارتكاب ممارسات مخلة بالآداب العامة

5.مزاولة نشاطك خارج حدود المحل مما يتسبب في اشغال بالطريق العام أو الأرصفة المجاروة.

6.عدم استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة التي يتطلبها القانون.

7.احذر من لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8.إزعاج المواطنين بالمنطقة السكنية