انت الان تتابع خبر غدًا.. نانسي عجرم تحيي عيد الحب في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تحيي نانسي عجرم حفلا في العراق، بعد ان أحيت حفل في أكتوبر الماضي في أربيل أيضا، وكذلك أحيت حفل عيد الفطر في نيسان من العام الماضي 2023 في بغداد.

وكانت نانسى عجرم، طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت حفلات عديدة في الوطن العربي و في الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً بالكريسماس وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو.

