جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجندي في معارك جنوب قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين وجندي خلال المعارك في جنوب قطاع غزة أمس الاثنين.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القتلى هم قائد كتيبة 630 في الاحتياط ونائب سرية الكتيبة 630 وجندي آخر من نفس الوحدة، وأشار إلى أن القتلى سقطوا خلال تفجير مبنى مفخخ.



كما أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين آخرين من الكتيبة 630 بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب قطاع غزة، ونقلا على أثرها لتلقي العلاج.



ويوم أمس، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين وارتفاع حصيلة القتلى في غضون 24 ساعة إلى 5 جنود على الأقل وعدد من الجرحى.



وارتفع عدد جنود جيش الاحتلال القتلى إلى 569 منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإلى 232 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.

