شركة مراد تعمل على إصلاح اعطال الكهرباء في بلدة الجبين

تعمل شركة مراد فرع الصيانه في الناقورة بمواكبة من الجيش اللبناني، ومركز طير حرفا التطوعي في جمعية كشافة الرساله الاسلاميه، على إصلاح اعطال الكهرباء في بلدة الجبين بعد العطل الذي تسبب جراء الغارة امس.

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