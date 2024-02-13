استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات. بعد اللقاء، وصفت جونسون الاجتماع بأنه "كان ممتازا".

كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الاميركية التقت الحريري: اللقاء كان ممتازا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.