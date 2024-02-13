الارصاد الجوية: الطقس غدا ماطر بغزارة مع برق ورعد وثلوج على 1700 متر

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، ان "الحالة العامة، هي طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير الرياح الشرقية الجافة حتى مساء اليوم الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً جنوب غرب تركيا، والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطار غزيرة أحياناً، ثلوج ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجياً".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم إجمالاً بسحب مرتفعة و متوسطة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤-٦ درجات، تنشط الرياح أحياناً بعد الظهر لتلامس ال٦٥ كلم/س وتكون محملّة بطبقات من الغبار خاصة جنوب البلاد، ترتفع نسبة الرطوبة ليل الثلاثاء/الأربعاء ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار موحلة ومتفرقة أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والشمالية".

واوضحت ان "طقس الأربعاء، غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل أحياناً لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتلامس خلال الليل الـ1700 متر".

وتابعت، "طقس الخميس، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، تشتدّ غزارة الأمطار خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ1600 متر. والجمعة، غائم اجمالاً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق".