انت الان تتابع خبر اجتماع نيابي لمناقشة تعديلات قانون الملاك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة تعديلات قانون الملاك، دون المزيد من التفاصيل.



وفي اليوم الأول من شهر شباط الجاري، عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها اجتماعا ايضاً، بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، بهدف تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، لسد حاجة الدولة من الاختصاصات المختلفة، قبل قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب.

