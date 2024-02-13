احتدام الخلافات بين بايدن ونتنياهو بسبب حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية أمريكية عن وقوع خلاف محتدم بين الحليفين القديمين، الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات متشعبة حول "حرب غزة".

وبحسب وكالة سبوتنيك أشارت المصادر إلى أن العلاقة بين الزعيمين "ليست على مايرام"، لأن الخلافات تستعر بين نتنياهو وبايدن على خلفية "حرب غزة"، رغم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الكبير لتل أبيب منذ بداية الأزمة الحالية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة التي أشارت إلى أن بادين ومساعدية باتو قريبين جدا من حالة "قطعية" مع نتنياهو، أكثر من أي وقت مضى، وأنهم لم يعودا يرونه كشريك لهم "يمكن التأثير عليه".

"توبيخ شديد" ورد سريع

وظهر إحباط بايدن من نتنياهو، الذي يتراكم منذ أشهر، بوضوح يوم الخميس الماضي، عندما قال الرئيس الأمريكي إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة "تجاوزت الحد"، بحسب المصدر، مشيرة إلى أن هذا التصريح كان بمثابة "التوبيخَ الأشدَّ حتى الآن".