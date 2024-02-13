الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في خريف 2024، ستجري في موعدها.

وظل تاريخ الانتخابات الرئاسية موضع خلاف قانوني بعد إصدار الرئيس سعيد دستور جديد في 2022 والغائه للنظام السياسي في 2021 بما في ذلك دستور 2014 الذي اعتمد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019.

وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في خريف 2024.

وقال سعيد، في لقائه برئيس هيئة الانتخابات مساء أمس الإثنين، "إن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".

وبخلاف عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض والقابعة في السجن منذ أكتوبر الماضي، لم تعلن أي شخصية سياسية ترشحها للسباق الرئاسي.

وقال زعيم "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة إن الجبهة ستبت في مسألة الترشح الأسبوع الجاري.

وتتهم المعارضة التي يقبع عدد من رموزها في السجن للتحقيق في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد بالهيمنة على الحكم وتصفية خصومه قضائيا.

وقال سعيد، في لقائه برئيس هيئة الانتخابات: "من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية (القضائية)".

ولم يعلن سعيد بعد ترشحه رسميا لولاية ثانية ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يمضي في ذلك في وقت لاحق من العام الجاري.