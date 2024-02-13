موسكو: واشنطن ولندن يعملان على جعل غزة تحت سيطرة إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى حل دائم ومستقر في المنطقة.

وطالب لافروف، بتطبيق القرارات الدولية، محذرًا من أن الأوضاع في المنطقة لا تقترب من النهاية.

واتهم لافروف الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بإطالة أمد الحرب في غزة، قائلًا إن الحلول الأمريكية والبريطانية تساهم في جعل غزة تحت سيطرة إسرائيل ولا تحل القضية الفلسطينية.

وصرح لافروف، أن روسيا مستمرة في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى حل دائم معهم، مشيرًا إلى محاولات الولايات المتحدة وبريطانيا لإبعاد روسيا عن جميع محاولات التسوية.

كما اتهم لافروف أيضًا واشنطن ولندن بتخريب مسار التسوية في اليمن بعد قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات، قائلًا إنهم استخدموا حلولًا استعمارية.

