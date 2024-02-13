شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بالتحالف الوطنى: مصر لم تغلق الباب أمام المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريهام عطية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن ما يزعم ويطلق الشائعات بغلق معبر رفح من الجانب المصري، عليه الذهاب إليه بنفسه الدور الذى تلعبه مصر في تخفيف المعاناة عن آلاف النازحين من ويلات الحرب والقصف المستمر للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر لم تغلق الباب أمام المساعدات الإنسانية منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على غزة.

وتروى عضو التحالف الوطني، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلة:" كنت ضمن الوفد الذى اعتصم على معبر رفح لمدة 11 يوما، من أجل دخول المساعدات الى أهالينا بغزة، على الرغم من التعنت من قبل سلطة الاحتلال التى ترتكب أكبر جريمة إنسانية وسط صمت وغياب للعدالة العالمية ".

وأوضحت عضو التحالف الوطني، أن القافلة الاغاثية المتجهة الى غزة، اليوم الثلاثاء، تضم 500 شاحنة، وتم تجهيز المواد الغذائية بناء على رغبة مطبخ النازحين والجهات المعنية من الجانب الفلسطيني، لتتلائم هذه القوافل مع احتياجات النازحين وتخفيف المعاناة عليهم، فقد تنوعت المواد الغذائية بين " بصل، وجبات سريعة التحضير، مياه شرب، قهوة، وبطاطين للتدفئة، وخيام جاهزة، وأغطية لمواجهة مياه الأمطار "، من أجل دعم ومساندة أهالينا بغزة.