المباشرة باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي داخل مجلس النواب

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، وهي الفقرة الأولى من جدول أعمال جلسة البرلمان الـ7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة.وفي وقت سابق من اليوم وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 7 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 169 نائباً.

وتتضمن هذه الجلسة، 6 فقرات من بينها استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي كما موضح ادناه: