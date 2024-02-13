ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28.473 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 130 على التوالي إلى 28.473 شهيدًا، والجرحى إلى 68.146 معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 133 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 162 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة أن الوضع الصحي في مستشفيات مدينة خان يونس حرج للغاية، وقد أدى نفاد الوقود والأكسجين إلى وفاة مريضة داخل مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.