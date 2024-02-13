المقاومة الفلسطينية تحذر من هجوم مرتقب للاحتلال قرب خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس من عزم قوات الاحتلال على الهجوم قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر في خان يونس والطلب من النازحين مغادرتها.

وأكدت الحركة في بيان لها: أن ذلك يُنذر بعزم قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بحق المواطنين النازحين في المستشفى، الذين يتعرضون لإطلاق نار مستمر، طوال الأيام الماضية، من قبل "قناصة الاحتلال القتلة".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” قد أكدت في وقت سابق إن حديث مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الكيان الصهيوني أراد التخلص من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مدار سنوات، إثباتٌ جديد يكشف النوايا الصهيونية من وراء الترويج لمزاعم ملفّقة ضد الأونروا وموظفيها، في محاولة لشطبها وما تمثله من شاهد على حق شعبنا في العودة إلى دياره التي هُجّر منها قسرًا.

وأكدت حماس في بيان لها على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى عدم الخضوع لآلة التضليل التي يسوقها الكيان الصهيوني النازي، الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت مزاعمه، وفقاً لتصريح المفوض العام للأونروا.

