"متحدون": إرجاء جلسة التحقيق مع رياض ورجا سلامة وماريان الحويك إلى 2 نيسان

أعلن تحالف "​متحدون​"، أنّ "نتيجة اعتكاف المساعدين القضائيين، أُرجئت جلسة التّحقيق الّتي كان مقرّرًا عقدها اليوم في 13 شباط الحالي، أمام قاضي التّحقيق الأوّل في ​بيروت​ بلال حلاوي، في القضيّة المرفوعة أساسًا في 2 شباط 2021 من قبل محامي تحالف "متحدون"، ضدّ حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​ وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة وتبييض الأموال".

وأشار في بيان، إلى أنّ "القاضي حلاوي حدّد 2 نيسان المقبل، موعدًا جديدًا للجلسة"، مذكّرًا بأنّ "القاضي شربل أبو سمرا كان قد سجّل القضيّة برقم 202/2023 بتاريخ 15 آذار 2023، حيث كان أقصى الجهة المدّعية عن حضور جلسات التّحقيق عبر حجب حقّ التّقاضي عنها، رغم صفتها الثّابتة في الملف".