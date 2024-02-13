انت الان تتابع خبر "نعيش أبشع كوابيسنا".. ماجدة الرومي تثير الجل بتصريح من أبو ظبي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهاجم البعض ماجدة بسبب ندب حظها عن معاناة لبنان، في أثناء حفلها الأخير في ليالي السعديات بـ"أبوظبي"، بينما دافع بعض جمهورها عنها مؤكدين أن الفنانة دائما تحرص على الدفاع عن بلادها.

وجاء في كلمة ماجدة الرومي في حفلها بأبوظبي: "اشتقنا لأبوظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض".

وهنا بدأت الانتقادات لماجدة الرومي لوصفها لما يحدث في لبنان بـ"أبشع الكوابيس والإجرام"، وانتقد البعض قولها هذا الأمر خارج لبنان، فالبعض قال إن من حقها أن تنتقد لبنان ولكن تختار المكان المناسب.

من جانبها، دافعت ماجدة الرومي عن نفسها بطريقتها الخاصة، وقامت بنشر فيديو تكملة المقطع الذي تحدثت فيه عن حبها للبنان وقالت: "في لبنانيين بمسي عليكم، وبقولكم نحن في انتظاركم هذا الصيف، لا يزال بلدنا جميلا ولا زلنا نحبه، ولا يزال جنة ورح يبقى.. مهما عملوا فينا ومهما أجرموا تأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا ولبنان لديه رب".