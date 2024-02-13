أكثر من 20 عامل مناجم محاصرون في كهف إثيوبيا لمدة ثلاثة أيام

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل عمليات الإنقاذ في قرية نائية في شمال إثيوبيا بعد انهيار كهف حاصر أكثر من 20 من عمال المناجم الحرفيين.

وفقا للتقارير، وقع الحادث قبل ثلاثة أيام في منطقة دلانتا بينما كان عمال المناجم يبحثون عن أحجار كريمة أوبال.

ومع ذلك، ليس من الواضح العدد الدقيق للأفراد المحاصرين، كما أن التضاريس الصعبة جعلت جهود الإنقاذ صعبة، وفقا لمسؤولين محليين في تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية.

يحاول المئات من السكان المحليين حفر فتحات لعمال المناجم، حيث جعلت المناظر الطبيعية للقرية من الصعب الحصول على الدعم من الآلات.

ولم تنجح محاولات الإنقاذ حتى الآن، لكن السلطات لا تزال تأمل في العثور على ناجين.

وقال المسؤولون إنه في حادث سابق، تم العثور على عامل منجم على قيد الحياة بعد دفنه داخل الكهف لمدة سبعة أيام.

جهود الإنقاذ جارية في قرية نائية في شمال إثيوبيا حيث حوصر أكثر من 20 من عمال المناجم الحرفيين داخل كهف.

لقد مرت ثلاثة أيام منذ انهيار كهف ضيق على عمال المناجم في منطقة دلانتا.

المسؤولون المحليون غير متأكدين من العدد الدقيق لعمال المناجم المحاصرين، الذين كانوا يبحثون عن أحجار كريمة من الأوبال الثمين.

وقالت السلطات المحلية لبي بي سي إن المناظر الطبيعية شديدة الانحدار في المنطقة عقدت جهود الإنقاذ.

يحاول المئات من السكان المحليين حفر فتحات لعمال المناجم، حيث جعلت المناظر الطبيعية للقرية من الصعب الحصول على الدعم من الآلات.

ولم تنجح محاولات الإنقاذ حتى الآن، لكن السلطات لا تزال تأمل في العثور على ناجين.

ال وقال مسؤولون إنه في حادث سابق، عثر على عامل منجم على قيد الحياة بعد أن كان دفن داخل الكهف لمدة سبعة أيام.