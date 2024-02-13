جنوب أفريقيا تستعد لنشر 2900 جندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - من المقرر أن تنشر جنوب أفريقيا وحدة من 2,900 جندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في المعارك ضد الجماعات المتمردة المسلحة في الشرق.

في بيان يوم الاثنين ، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إنه من المتوقع أن يكلف النشر 2 مليار راند (105 مليون دولار ؛ 83 مليون جنيه إسترليني) وسيستمر حتى ديسمبر من هذا العام.

وستساهم مالاوي وتنزانيا أيضا بقوات في المهمة التي ستحل محل القوة الإقليمية لشرق أفريقيا، التي غادرت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن اعتبرتها الحكومة الكونغولية غير فعالة.

وتشكل القوات جزءا من مساهمة جنوب أفريقيا في بعثة شرق الكونغو التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والتي تمت الموافقة عليها في مايو، من العام الماضي لمعالجة الحالة الأمنية المتدهورة في المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعد العنف في الشرق، حيث أجبرت الهجمات المميتة التي شنتها جماعة إم 23 المتمردة الآلاف علي الفرار من منازلهم، والبحث عن الأمان في مدينة غوما.

ومنذ ذلك الحين، حققت حركة 23 مارس مزيدا من التقدم وتقترب من المدينة الواقعة في مقاطعة كيفو الشمالية.