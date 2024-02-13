بايدن يرسل مدير الاستخبارات إلى مصر الثلاثاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، إن الرئيس جو بايدن، سيرسل مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، إلى مصر، الثلاثاء، لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة ، والتي تحاكم تل أبيب على إثرها بارتكاب جرائم إبادة أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (لم تسمّه) قوله، الأحد، إن "الرئيس جو بايدن، سيرسل بيرنز، إلى مصر، الثلاثاء، لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيضمن أيضًا إطلاق سراح الرهائن، الذين يقدر عددهم بـ 136 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

والثلاثاء، أعلنت " حماس " في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي ذات اليوم، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الدوحة تسلمت رد "حماس" حول مقترح الهدنة في قطاع غزة وهو "إيجابي ويتضمن ملاحظات".

كما قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، الثلاثاء: "نعتقد أنه تم طرح مقترح جاد لهدنة مطوّلة، وما زلنا في طور محاولة التوقيع على هذا المقترح وتنفيذه".

وفي1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين "حماس" وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

المصدر : وكالات