تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل فندق شهير فى المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط مدير فندق شهير بمدينة المنصورة، وعاملة بذات الفندق بتهمة إدارة الفندق لتسهيل أعمال الدعارة، وجرى ضبط رجلين وسيدتين متلبسين بممارسة الرذيلة داخل إحدى الغرف.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم حماية الآداب العامة بإدارة البحث الجنائية، مفاداها قيام "عبدالعزيز.س"، 49 عاما، مدير فندق شهير بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و"سمر.إ.إ.ا"، 35 عاما، عاملة بالفندق، مقيمة بإحدى قرى مركز طلخا، بإدارتهم للفندق فى أعمال الدعارة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط قسم حماية الآداب العامة بقيادة العقيد أحمد فتح الله، رئيس القسم فى إطار تعليمات مدير إدارة البحث الجنائي من ضرورة إحكام السيطرة الأمنية وضبط صور الخروج عن الشرعية والقانون.

بمداهمة الفندق جرى ضبط المتحرى عنهما وكذلك كلا من "محمود.ح.ح"، 46 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم بمحافظة أسوان حال ممارسته الجنس مع "سهام.ا.ع"، 36 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بمركز بلقاس، و"محمد.ز"، 29عاما، ومقيم بأبو النمرس محافظة الجيزة حال ممارسته الجنس مع شقيقة المتهمة الثالثة وتدعى "حنان.إ"، 24 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا.

وعثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي 2640 جنيها من متحصلات أعمال الدعارة و5 هاتف محمول خاصة بالمتهمين والملابس الخاصة بهم و2 واقي ذكرى مغلقين.

بمواجهتهم أقر المتهم الأولى والثانية بتسهيل أعمال الدعارة داخل الفندق فيما أقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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