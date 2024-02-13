انت الان تتابع خبر الملك الذي تنازل عن العرش من أجل الحب.. حكاية الملك إدوارد الثامن والان مع التفاصيل

بدأت صداقته مع الأمريكية واليس عام 1930 ووقع في غرامها عام 1934وكانت سيمبسون تطلقت عام 1927ثم تزوجت من إرنست سيمبسون عام 1928الذي كان في دائرة الأصدقاء المقربين من الأمير إدواردتوفي والد إدوارد قبل أن يتمكن من مناقشة الأمر معهفأصبح ملكا

لكن الملك بصفته الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا

لا يمكنه الزواج من -مطلقة-

تعرّضت علاقتهما لمعارضة شرسة

وظهرت كلمة "التنازل عن العرش" في الصحف للمرة الاولى

في 10 كانون الأول عام 1936 تنازل الملك عن العرش

وتزوج واليس في فرنسا عام 1937

منح الملك الجديد جورج السادس شقيقه الأكبر لقب "دوق وندسور"

لكنه رفض منح دوقة وندسور رتبة "صاحبة السمو الملكي"

بعد وفاتهما، تم دفن الدوق والدوقة -جنبا إلى جنب- في قلعة وندسور

