انت الان تتابع خبر الملك الذي تنازل عن العرش من أجل الحب.. حكاية الملك إدوارد الثامن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ما قصة هذا الحب؟
بدأت صداقته مع الأمريكية واليس عام 1930 ووقع في غرامها عام 1934
وكانت سيمبسون تطلقت عام 1927
ثم تزوجت من إرنست سيمبسون عام 1928
الذي كان في دائرة الأصدقاء المقربين من الأمير إدوارد
توفي والد إدوارد قبل أن يتمكن من مناقشة الأمر معه
فأصبح ملكا
لكن الملك بصفته الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا
تعرّضت علاقتهما لمعارضة شرسة
في 10 كانون الأول عام 1936 تنازل الملك عن العرش
منح الملك الجديد جورج السادس شقيقه الأكبر لقب "دوق وندسور"
بعد وفاتهما، تم دفن الدوق والدوقة -جنبا إلى جنب- في قلعة وندسور
بدأت صداقته مع الأمريكية واليس عام 1930 ووقع في غرامها عام 1934
وكانت سيمبسون تطلقت عام 1927
ثم تزوجت من إرنست سيمبسون عام 1928
الذي كان في دائرة الأصدقاء المقربين من الأمير إدوارد
توفي والد إدوارد قبل أن يتمكن من مناقشة الأمر معه
فأصبح ملكا
لكن الملك بصفته الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا
لا يمكنه الزواج من -مطلقة-
تعرّضت علاقتهما لمعارضة شرسة
وظهرت كلمة "التنازل عن العرش" في الصحف للمرة الاولى
في 10 كانون الأول عام 1936 تنازل الملك عن العرش
وتزوج واليس في فرنسا عام 1937
منح الملك الجديد جورج السادس شقيقه الأكبر لقب "دوق وندسور"
لكنه رفض منح دوقة وندسور رتبة "صاحبة السمو الملكي"
بعد وفاتهما، تم دفن الدوق والدوقة -جنبا إلى جنب- في قلعة وندسور