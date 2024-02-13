بنك أكسيس النيجيري يعين بولاجي أغبيدي بعد وفاة الرئيس التنفيذي

ياسر رشاد - القاهرة - عين Access Bank ، وهو مؤسسة مالية نيجيرية بارزة ، رئيسا تنفيذيا مؤقتا بعد الوفاة المأساوية لهربرت ويجوي ، الرئيس التنفيذي ، الذي فقد حياته في حادث طائرة هليكوبتر يوم الجمعة الماضي ، إلى جانب خمسة آخرين.

في بيان صدر مؤخرا ، كشفت Access Holdings Plc ، الشركة الأم لبنك Access ، أن Bolaji Agbede ، المدير التنفيذي المؤسس الأول للبنك ، سيتولى دور الرئيس التنفيذي على أساس الوكالة.

انضمت أغبيدي إلى Access Bank في عام 2003 ولديها ما يقرب من 30 عاما من الخبرة في مجال الاستشارات المصرفية والتجارية ، حسبما ذكرت الشركة كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

كانت مروحية Wigwe المستأجرة في طريقها من بالم سبرينغز إلى بولدر سيتي في نيفادا في الولايات المتحدة عندما سقطت ، على بعد حوالي 96 كيلومترا (60 ميلا) من لاس فيغاس.

كان المصرفي البالغ من العمر 57 عاما في طريقه إلى لاس فيغاس لحضور سوبر بول يوم الأحد ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

أسس Wigwe Access Bank في عام 1989 ونما ليصبح أحد أكبر البنوك في نيجيريا في عام 2018 بعد أن استحوذ على منافسه الرئيسي ، Diamond Bank