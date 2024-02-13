سفارة دومينيكان بالقاهرة تحتفل بقداسة عذراء ألتاجراسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت سفارة جمهورية الدومينيكان في مصر، أمس، قداسًا لـ عذراء ألتاجراسيا، الحامية و الأم الروحية لشعب الدومينيكان.

وذلك في حضور السفيرة إيسيت رومان مالدونادو، سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى جمهورية مصر العربية، كما حضر القداس المسؤولون الدبلوماسيون بالبعثة وفريق المساعدين المحليين

ويرافق البعثة أيضًا في هذه المناسبة الخاصة، السفيرة ليونورا رويدا غوتييريز، سفيرة المكسيك، إدوين ريفيرو كيسبرت، القائم بأعمال سفارة بوليفيا، ليزبيث غونغورا مينديز، دبلوماسية، ممثلة سفارة كوبا، السيدة كارلا غوميز دي بارينتوس، ممثلة دبلوماسية لسفارة فنزويلا، روجر شاقال، دبلوماسي، ممثل عن سفارة الڤاتيكان، والآنسة يولاندا بوزولي، ممثلة عن سفارة باراجواي، من بين ضيوف بارزين آخرين

ترأس الاحتفال الديني الكاهن ممدوح شهاب، في كنيسة القديس يوسف بالقاهرة. وقد أبرز الأب شهاب في عظته معنى التاجراسيا وهي : “ان العيش في النعمة السامية هو العيش مع الله”.

وفي نهاية الاحتفال الديني، قدمت السفيرة إيسيت رومان الشكر للحضور الذين رافقوا البعثة في هذه المناسبة الخاصة.