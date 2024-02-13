منح خريج جامعة إسيكس النيجيري لإلغاء حكم الإعدام

ياسر رشاد - القاهرة - حصل خريج جامعة إسيكس الذي ساعد في إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مغني على جائزة.

وقال كولا ألابيني إنه تحدى تهديد عنف الغوغاء عندما قدم دفاعا قانونيا مجانيا في عدد من قضايا التجديف في كانو بنيجيريا.

ساعد محاميه المغني يحيى شريف أمينو، الذي حكم عليه بالإعدام في عام 2020، على تجنب العقوبة.

"العمل الذي نقوم به يمكن أن يوضح الفرق بين الحياة والموت" ، قال Alapinni.

منح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحامي جائزة دينية دولية، لتوليه عددا من القضايا البارزة.

"قتال عنيد لا هوادة فيه"

كما ألغى ألابيني، الذي درس ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة إسيكس في عام 2006، حكما "طويلا" بالسجن على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.

وقال: "إن الحصول على الجائزة هو تتويج وتأكيد لمعركة عنيدة لا هوادة فيها بدأت قبل أربع سنوات".

ووصلت قضية شريف أمينو إلى المحكمة العليا في نيجيريا، وقال ألابيني إنه يعمل على إطلاق سراحه بالكامل.

وقد ضمن العمل المجاني في كانو حصول أفقر الناس، الذين تبين أنهم انتهكوا قانون العقوبات الشرعي، على المساعدة القانونية التي لن يتمكنوا من تحمل تكاليفها لولا ذلك.

وقال ألابيني إن هناك "خوفا دائما من هجمات انتقامية من الغوغاء" عندما يتعلق الأمر بتمثيل المتهمين في نيجيريا.

وأضاف أن "تمثيل الأفراد الذين يستأنفون الأحكام الصادرة بموجب قانون العقوبات الشرعي هو دعوة ولا يصلح لكل محام".

"لقد شهدنا حالة في عام 2015 حيث تقدم حشد من الغوغاء لإحراق مركز للشرطة وقاعة محكمة أثناء محاكمة مجدفين مزعومين.

"تمر نيجيريا بوقت حرج للغاية.

"تواجه بلادنا معركة من أجل روحها وإحدى الطرق الأساسية لاستعادة سيادة القانون والنظام هي ضمان حريتنا الدينية وضمانها ، كما هو موضح بوضوح ومنصوص عليه في دستورنا".