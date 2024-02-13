أزمة الانتخابات في السنغال.. خيانة من الرئيس ماكي سال

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن السنغال تعاني من أزمة هوية، فمواطنوها فخورون بحقيقة أنها تعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب إفريقيا ، ويشعر الكثيرون بالغضب لأن هذه السمعة أصبحت الآن على المحك.

"نشعر بالخيانة من قبل ماكي سال"، تقول مجموعة من الأئمة الذين اجتمعوا في مسجد في العاصمة دكار، حول الأزمة السياسية التي ضربت البلاد قبل أسبوع عندما أيد النواب قرار الرئيس سال بتأجيل الانتخابات الرئاسية هذا الشهر حتى ديسمبر.

يوضح إسماعيل ندياي، الأمين العام لرابطة الأئمة في السنغال، "يجب على الرئيس مراجعة هذا. هذا غير مقبول".

"لم يحدث ذلك من قبل لم تشهد السنغال أبدا تأجيل الانتخابات الرئاسية نشعر بالخيانة وبسوء الفهم".

والإسلام هو الدين السائد في السنغال ومثل هذه التعليقات من زعماء مسلمين مؤثرين توسطوا لحل أزمات سياسية سابقة لها وزن كبير.

تعكس كلماتهم الحادة موجة الغضب التي تجتاح البلاد مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع.

وبرر الرئيس سال خطوته قائلا إن هناك حاجة إلى وقت لحل نزاع حول من يحق له الترشح للرئاسة بعد منع العديد من المتنافسين من المعارضة.

لكن أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع يرون في التأجيل وسيلة للتشبث بالسلطة بعد نهاية فترة ولايته الثانية في 2 أبريل.

وفي أول مقابلة له منذ الإعلان، نفى الرئيس سال أن تكون هذه هي نيته.

"أنا لا أسعى مطلقا إلى شيء سوى مغادرة بلد في سلام واستقرار" ، قال لوكالة أسوشيتد برس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لا أريد أن أترك ورائي بلدا سيغرق على الفور في صعوبات كبيرة".

تبدو هذه الكلمات جوفاء بالنسبة لمنتقديه نظرا لموقفه قبل انتخابه في عام 2012، عندما اعترض بشدة على سعي الرئيس آنذاك عبد الله واد لولاية ثالثة.

"لا يمكن للرئيس تمديد فترة ولايته. هذا غير ممكن" ، قال سال ، الذي شغل منصب رئيس وزراء السيد ويد ، خلال الحملة الانتخابية لعام 2011.

لا يمكنه تمديد ولايته ولو ليوم واحد، وإلا فإن البلاد ستغرق في الفوضى لأن الشعب لن يعترف بشرعيته ولن تكون هناك سلطة في البلاد".

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء السنغال خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكان الضحية الأولى طالبا في جامعة جاستون بيرغر قتل خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سانت لويس الشمالية، في حين ورد أن الضحية الثانية أطلقت عليه النار في ضاحية بيكين في داكار وأعلن عن وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاما يوم السبت، وفقا لمصادر المستشفى في مدينة زيغينتشور الجنوبية، معقل المعارضة.

ولا يزال الحطام متناثرا في شوارع العاصمة بعد مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كثير من سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة مستاءون من تحول الأحداث.

التقينا فانتا ديالو وهي تغامر بشراء المؤن لما يبدو أنه أوقات غير مؤكدة في المستقبل.

"أشعر بالأذى والخجل"، قالت "هذا ليس طبيعيا. نحن لسنا في نظام ملكي جئت إلى المدينة اليوم حتى أتمكن من شراء كل ما أحتاجه".

ووافقه الرأي أدامادو باي، الذي كان في وسط داكار يوم السبت مع صديقته أميناتا إيسيتي.

نحن بحاجة إلى التظاهر سلميا لما نعتقد أنه صحيح ، لكننا بحاجة ماسة إلى القيام بشيء ما أنا شخصيا مستاء جدا جدا"، قال لبي بي سي.

كانت إيسيتي خجولة بعض الشيء بشأن إجراء مقابلة معها في البداية ثم أصبحت مفعمة بالحيوية.

«نحن مرهقون، نحن مستاؤون ومحبطون للغاية ما هو الخطأ في بلدنا؟ ما خطب هذا الرجل؟" سألت عن الرئيس البالغ من العمر 62 عاما.

لماذا هذا عدم الاحترام تجاه مواطني السنغال؟ نحن لا نستحق هذا نريد أن نصوت لرئيس جديد".

هزم ، بخيبة أمل ، مستاء هذه هي الكلمات المتكررة في الشوارع، والتي يتردد صداها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم تداول مقاطع فيديو وصور تظهر وحشية الشرطة المزعومة من الاحتجاجات.

هؤلاء الشباب هم أولئك الذين يعبرون عن إحباطهم من نقص الوظائف في البلاد، والذين يشكلون العمود الفقري لدعم عثمان سونكو، زعيم المعارضة الشعبي الذي تم استبعاده من السباق الرئاسي بسبب إدانته بالتشهير.

وقد واجه العديد من المعارك القانونية في السنوات الأخيرة وسجن في قضية منفصلة لدعوته إلى التمرد والتآمر مع الجماعات الإرهابية وتعريض أمن الدولة للخطر كان هذا في يوليو ، عندما تم حظر حزبه أيضا.

ويؤكد الرجل البالغ من العمر 49 عاما أن جميع التهم ذات دوافع سياسية. وحتى مع تأجيل الانتخابات حتى 15 ديسمبر، هناك فرصة ضئيلة للسماح له بالترشح لكن أي شخص يدعمه قد يكون لديه فرصة للفوز.

إن موقفه من الاقتصاد هو الذي أثار قلق النخبة في السنغال بشكل خاص - لكنه أكسبه قدرا كبيرا من الدعم وينتقد علاقة البلاد الوثيقة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

ويريد جامع الضرائب السابق الانسحاب من الفرنك الأفريقي، العملة الإقليمية التي تستخدمها 14 دولة أفريقية، والتي ترتبط باليورو بموجب ضمان الحكومة الفرنسية. ويخشى النقاد من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى كارثة اقتصادية.

وقد تمنح الأشهر التسعة المقبلة الائتلاف الحاكم الضعيف فرصة لتعزيز فرصه في الانتخابات وربما النظر في مرشح أقوى بدلا من خليفة سال المختار، رئيس الوزراء أمادو با، الذي يشعر البعض أنه يفتقر إلى الكاريزما.

وقد يعمل التأجيل أيضا لصالح زعيم معارض آخر كريم واد، نجل الرئيس السابق، الذي تم استبعاده لأنه لم يتخل عن جنسيته الفرنسية في الوقت المناسب فالقوانين الانتخابية لا تسمح بالجنسية المزدوجة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة عبدو كريم فوفانا أن الرئيس سال لن يخاطر بمصداقيته لبضعة أشهر أخرى في السلطة.

وقال لبي بي سي: "عندما تكون قائدا، غالبا ما يتعين عليك اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية وأحيانا يساء فهمها ليس من دواعي سروري أن يفعل الرئيس ماكي سال ذلك لقد فعل ذلك للحفاظ على بلده لأنه ناضج ومسؤول".

ومع مستوى دعم سونكو وشعوره بأن القضاء قد استخدم لاستبعاده من السباق، من الصعب أن نرى كيف سيتم التوصل إلى حل يمكن أن يحل الأزمة حقا.

ويقول الخبير القانوني الحاج عمر ديوب إن سيناريو آخر قد يحدث.

"قد يقرر الرئيس سال التنحي في اليوم التالي ليوم 2 أبريل. في هذه الحالة، سيتولى رئيس الجمعية الوطنية السلطة ويدعو إلى انتخابات جديدة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر".

ومن المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات يوم الثلاثاء، على الرغم من أن السلطات لم تأذن بها بعد.

ويأمل مامادو فاي، وهو أب لثلاثة أطفال، أن يوصل ذلك رسالتهم دون الحاجة إلى مزيد من الاحتجاجات، مما قد يمنعه من العمل.

"لن يساعدني أحد لقد سئمنا من كل هذا نريد فقط أن نكون قادرين على إطعام عائلتنا".

المصدر: بي بي سي