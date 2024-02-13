باسيل بحث مع السفير المصري الأوضاع الاقليمية والفراغ الرئاسي

عرض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في الأوضاع الاقليمية فضلاً عن التشاور حول سبل إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

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