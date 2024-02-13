أعلن رئيس بلدية أرزنجان التركية بكير أكسون، أن "انزلاق للتربة تسبب في محاصرة تسعة عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وجهود البحث والإنقاذ جارية".
وأوضح رئيس البلدية، أن "العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف".
كانت هذه تفاصيل خبر 9 أشخاص على الأقل محاصرون في منجم في تركيا بعد انزلاق للتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.