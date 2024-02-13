9 أشخاص على الأقل محاصرون في منجم في تركيا بعد انزلاق للتربة

أعلن رئيس بلدية أرزنجان التركية بكير أكسون، أن "انزلاق للتربة تسبب في محاصرة تسعة عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وجهود البحث والإنقاذ جارية".

وأوضح رئيس البلدية، أن "العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف".