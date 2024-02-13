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الكشف عن مفاجأة بشأن خليفة تشافي

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بغداد - ياسين صفوان - وكان تشافي قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن البارسا في الصيف، وتبحث إدارة النادي الكتالوني عن مدير فني جديد.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الألماني رالف رانجنيك، مدرب النمسا، أحد المدربين الذين يقدرهم الرئيس خوان لابورتا، ويدرس التعاقد معهم في الموسم المقبل.


ويرتبط رانجنيك بعقد مع منتخب النمسا حتى صيف 2026، كما أنه قاد مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر من كانون الأول 2021 إلى أيار 2022، لكنه لم يحقق نتائج جيدة رفقة الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن يورجن كلوب مدرب ، هو الحلم المستحيل للابورتا، لأن المدير الفني للريدز يخطط للحصول على راحة في الموسم المقبل، بينما هانز فليك يتمتع بأفضل حظوظ للفوز بمقعد مدرب في الصيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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