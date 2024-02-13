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اجتماع رباعي في القاهرة بشأن غزة

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أنه "يعقد اجتماع بالقاهرة بين مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل".

وأكدت المصادر أن "اجتماع القاهرة هدفه دفع المفاوضات بين حماس وإسرائيل نحو اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف القتال".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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