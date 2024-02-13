جماعة أنصار الله تبرهن على نجاح خططها العسكرية ضد الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء،عن أن "منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي هو انتصار على ثلاثي الشر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا".

واعتبر الحوثي، في كلمة له، أن "عدم مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، خلال هذه الأسابيع، بمثابة انتصار حقيقي وإنجاز مهم جدا"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله".

وأشار إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين، أصبحوا منذ بدء عدوانهم على بلدنا يعيشون مشكلة العدو الإسرائيلي، في أن سفنهم مستهدفة".

وتابع بأن "تصريحات الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين تتطابق مع تصريحات ومواقف قادة المرتزقة".

وأضاف، قائلا: "موقف شعبنا مؤثر بشكل استراتيجي، ولذلك قاموا بالعدوان على بلدنا وورطوا أنفسهم بكل ما ترتب على ذلك من تبعات".

وشدد، بالقول: "نتائج عملياتنا العسكرية له تأثير ليس فقط على وضع العدو في أم الرشراش، وإنما على مستوى وضعه الاقتصادي بشكل عام".

وناشد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في كلمته "بضرورة استمرارية التحرك ضد همجية العدو الإسرائيلي مع تحضيراته للعدوان والاجتياح البري لرفح".

واعتبر بأن "هناك تقصير رهيب جدا من كثير من البلدان في أمتنا سواء على مستوى العالم العربي أو غيره تجاه ما يجري في قطاع غزة".

وأردف، قائلا: "سكوت دول وشعوب بأكملها من أبناء أمتنا وعدم تحركهم الجاد هو اشتراك بشكل أو بآخر في الجريمة بغزة".