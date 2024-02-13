الطيران الأمريكي يقصف ميليشيات إيرانية بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المرصد السوري بأن طائرات يرجح أنها أمريكية تستهدف مواقع لميليشيات تدعمها إيران في الميادين شرقي سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المجموعات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وهو أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وحسب المرصد السوري، هاجمت المجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.

في حين حاولت المضادات الأرضية التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز اليوم، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ.