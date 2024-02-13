بلينكن يكشف عن مستجدات اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي انه يعمل مع مصر وقطر حول مقترح لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

واستكمل وزير الخارجية الأمريكي: سنفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن في غزة إلى عائلاتهم.

ويُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل صاغت مسودة جديدة من الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن، لعرضها أمام اجتماع القاهرة الذي يبحث التهدئة في قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن المسودة الجديدة تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل على أمل تحقيق انفراجة في المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "والا" العبري، مساء السبت، إن تل أبيب تستعد لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار، والجنرال الاحتياط نيتسان ألون، وذلك من أجل بحث أخر المستجدات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما صرح به اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين.