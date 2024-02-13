الجيش الإسرائيلي يعلن عن مخبأ السنوار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو من نفق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يظهر فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، برفقة زوجته".

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي تمكن من الحصول على شريط فيديو ليحيى السنوار، برفقة زوجته وأولاده داخل نفق بمدينة خان يونس".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الشريط يظهر فيه يحيى السنوار، وهو يتنقل برفقة عائلته من نفق إلى آخر ويقودهم شخص آخر على معرفة ودراية جيدة بالنفق، مرجحة أن يكون أحد رجال الأمن التابعين لحركة حماس.

ولفتت القناة إلى أن شريط الفيديو يجري التحقق منه بواسطة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أيضا.