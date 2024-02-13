بايدن: حزمة المساعدات الجديدة توفر لإسرائيل ما تحتاجه لحماية شعبها من حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تمرير مجلس الشيوخ حزمة مساعدات خاصة بأوكرانيا وإسرائيل، تبعث رسالة بأن واشنطن شريك يمكن الوثوق به.

وتابع بايدن خلال كلمة له في البيت الأبيض الثلاثاء: "حزمة المساعدات تلبي أولويات أمننا القومي في الشرق الأوسط ، إضافة إلى أنها تتضمن دعما أكبر لقواتنا التي تواصل الدفاع ضد المليشيات المدعومة من إيران".

وأضاف بايدن: "حزمة المساعدات توفر الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى الغذاء والماء والمأوى وغيرها".

وأشار بايدن: "إذا كان يعتقد بوتين أنه بغزوه أوكرانيا سيُفلت من العقاب فعليه أن يعتبر من التاريخ، كما أن حلف شمال الأطلسي بالنسبة لترامب لا يهمه لأنه لا يعرف إلا منطق الصفقات، ويجب ألا نسمح بحدوث تصدّعات في حلف شمال الأطلسي"

وفي تصريحاته الموجزة في البيت الأبيض، هاجم جو بايدن دونالد ترامب بشأن حشد الرئيس السابق للجمهوريين في مجلس النواب، لمعارضة حزمة الأمن القومي البالغة 95 مليار دولار التي أقرها مجلس الشيوخ اليوم، وهي مشروع قانون يتضمن أموالًا لإسرائيل وتايوان وكذلك أوكرانيا، في حربها ضد روسيا.