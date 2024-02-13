تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك في الدقهلية لـ15 فبراير - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثانية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، إلى جلسة الخميس المقبل، لاتهامهم بقتل سائق توك توك، بقرية كفر أبو ناصر التابعة لمركز دكرنس، بعد تربص المتهمين للمجني عليه حال قيادته التوك توك وتوصيل سيدتين، نتيجة خلافات سابقة بينهم.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية السيد مصطفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 1 أكتوبر الماضي، بدائرة مركز دكرنس، بقيام كل من "السعيد ع.م" 20 عامًا، مبلط، مقيم كفر أبوناصر، و"عادل م.ص" 33 عامًا، سائق توك توك، مقيم كفر أبوناصر، و"محمود ن.ع" هارب، كون المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أحمد محمد حامد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وأداة "عصا"، وتربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفًا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلًا دراجة نارية "توك توك"، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربًا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض "مطواة"، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" وأداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.