شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: قصف إسرائيل لمدينة رفح ضرب لكل الخطوط الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الحزب، أن مصر تدرك تماما أهداف تلك التحركات وستتصدى بحزم لهذه الممارسات، وستدافع بكل ما تملك للحفاظ على أمنها القومي وحدودها، بجانب استمرار دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستتخد كافة إجراءاتها وتحركاتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف العدوان الغاشم على مدينة رفح، كما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية بهذا الخصوص.
وجدد الحزب دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ كافة القرارات نحو الحفاظ وحماية أمنها القومي، والذي لا تهاون فيه، مضيفا أن كل هذه التهديدات الهدف منها تنفيذ مخططها الإجرامي تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكانها نحو مصر.
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