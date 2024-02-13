شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: قصف إسرائيل لمدينة رفح ضرب لكل الخطوط الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر حزب الحرية المصري، تهديدات إسرائيل بضرب وقصف مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن قصف إسرائيل لمدينة رفح تهديد صريح ومباشر لمعاهدة السلام مع مصر، وما تفعله إسرائيل تجاوز كافة الخطوط الحمراء في حربها غير المشروعة على قطاع غزة واحتلالها الغاشم الذي يفقد كل لحظة أرواحا بشرية بريئة من النساء والأطفال في معركة غير معركتها.

وأضاف الحزب، أن مصر تدرك تماما أهداف تلك التحركات وستتصدى بحزم لهذه الممارسات، وستدافع بكل ما تملك للحفاظ على أمنها القومي وحدودها، بجانب استمرار دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستتخد كافة إجراءاتها وتحركاتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف العدوان الغاشم على مدينة رفح، كما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية بهذا الخصوص.

وجدد الحزب دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ كافة القرارات نحو الحفاظ وحماية أمنها القومي، والذي لا تهاون فيه، مضيفا أن كل هذه التهديدات الهدف منها تنفيذ مخططها الإجرامي تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكانها نحو مصر.