ترمب يستفز أوروبا وبريطانيا تصفه بالجنون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما استفز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الأوروبيين مجددا، اتهمه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالجنون، وأكد أن اقتراحه بألا تحمي الولايات المتحدة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع «ليس نهجا عاقلا».

وأصبح كاميرون أول وزير بريطاني ينتقد بشكل علني التصريحات التي أدلى بها ترمب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأكدت الحكومة البريطانية في وقت لاحق أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، واثق من أن الولايات المتحدة ستظل حليفا يعتمد عليه بغض النظر عن هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وخلال حديث مع الصحفيين أثناء زيارته لمدينة «إيست كيلبرايد» في أسكتلندا، قال وزير الخارجية البريطاني «أنا مؤيد قوي للغاية لحلف الناتو»، وتابع كاميرون «إنه (الناتو) الذي يساعد في جعلنا آمنين وهذا مهم للغاية في هذا العالم، حيث شاهدنا غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الرهيب وغير القانوني لأوكرانيا».

وأكد «وفي الواقع، لقد أصبح الناتو أكثر قوة هذا العام، بانضمام السويد وفنلندا»، وقال «بالطبع، نريد أن تنفق كل الدول مثلنا 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أعتقد أن ما قيل لم يكن نهجا عاقلا».

وأضاف كاميرون «إن الناتو أصبح «أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذا العالم الخطير والمتقلب... كما أن قول بعض الأشياء التي قيلت، لم يكن عملا مسؤولا أو عاقلا».