شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يحولون مدارس اليمن إلى معسكرات تدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية المتطرفة، والشعارات العدائية المستوردة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود، «إن هذه الممارسات جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، ستكون لها نتائجها الكارثية على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وسيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة».

ودعا إلى إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر ميليشيات الحوثي المتورطة في جريمة التجنيد القسري للأطفال، وإدراجهم في قوائم العقوبات.

وفي السياق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، إن الحوثيين يقولون إنهم جندوا الآلاف في قواتهم المسلحة منذ 7 أكتوبر الأول 2023، ويفيد نشطاء أن الجماعة المسلحة تجند أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما، وأضافت بأن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما هو جريمة حرب ومأساة عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين تجندهم الميليشيات الإرهابية، وتسوقهم بلا رحمة إلى معاركها العبثية في مختلف جبهات القتال.

وأشارت المنظمة إلى أن الحوثيين استغلوا القتال بين إسرائيل وفلسطين في غزة منذ 7 أكتوبر، لتوسيع قواتهم وتعبئة مزيد من الأطفال بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية، في حين أنهم يرسلونهم في الواقع إلى الخطوط الأمامية في اليمن. ونقلت المنظمة عن نشطاء حقوقيين وخبراء في قضايا تتعلق بتجنيد الأطفال، قولهم إن الغالبية العظمى من المجندين الجدد تراوح أعمارهم بين 13 و22 عاما، بما في ذلك مئات أو آلاف على الأقل أعمارهم تقل عن 18 عاما.

وحذرت المنظمة من الآثار السلبية البالغة لتجنيد الأطفال على حياتهم وصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم، وطالبت الحوثيين بوقف هذه الممارسة الإجرامية فورا، وإطلاق سراح جميع الأطفال المجندين وإعادتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وتقديم الدعم اللازم للأطفال الضحايا وأسرهم.

مشاهدات يمنية