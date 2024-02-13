انت الان تتابع خبر نصر الله يوجه دعوة للجانب اللبناني تخص قرار 1701 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الثلاثاء، الجانب اللبناني إلى وضع شروط إضافية على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وقال نصر الله، في كلمة له، إن "قطاع غزّة، شهد على مدى 130 يوماً، صموداً أسطورياً وبطولاتٍ تصل إلى حدّ الإعجاز والصبر، الذي لا مثيل له في التاريخ"، مؤكداً أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواجه سياسة العجز والفشل"، مشدداً أن "المقاومة الإسلامية لن توقف جبهة جنوبي لبنان حتى يتوقّف العدوان على غزة".



كما شدد على أنّ "الجبهة في جنوبي لبنان هي ضغط ومساندة ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالعدو، وإضعافه حتى يوقف العدوان"، مشيراً إلى أن "المقاومة بتضحياتها تدافع عن كلّ لبنان الذي كان سيكون لولاها مباحاً للعدو".

وأضاف نصر الله أن "الاحتلال الإسرائيلي ليس في موضع فرض الشروط على لبنان بل هو الضعيف والمأزوم"، داعياً الجانب اللبناني في المقابل إلى "وضع شروط إضافية غير تنفيذ القرار 1701".

وتابع "نتابع كلّ التطورات في المنطقة، وكل الاحتمالات مفتوحة"، مضيفاً "نحن نقاتل في الجنوب، وأعيننا على غزة".

وقرار 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن في 11 آب 2006، كان الهدف منه هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، وتم وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من صدوره.