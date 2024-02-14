إجراءات طارئة.. تطور جديد بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم الثلاثاء، إنها قبلت طلب دولة جنوب أفريقيا باتخاذ خطوات إذا تحركت إسرائيل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها تلقت طلباً من جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراءات طارئة وطلباً لمراجعة وتكثيف الأوامر الصادرة ضد إسرائيل بسبب نيتها شن هجوم بري في مدينة رفح.

وتقدمت جنوب أفريقيا بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية بشأن هجوم إسرائيل على رفح .

ووفقا لتقارير اعلامية عالمية، توجهت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بطلب عاجل باتخاذ "تدابير إضافية" في مواجهة إعلان إسرائيل الأخير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من حكومته الموافقة على خطة لإجلاء رفح وتدمير حماس هناك.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنها طلبت من المحكمة العالمية النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاك لحقوق الفلسطينيين.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.