البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيغادر المستشفى الثلاثاء

أعلن البنتاغون أنه من المقرر أن يغادر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء المستشفى حيث تلقى تحت التخدير العام العلاج لمشكلة في المثانة.

واوضحت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ إن أوستن "بحالة جيدة"، ومن المتوقع أن "يخرج من المستشفى اليوم في وقت لاحق"، علما بأن الوزير مصاب بسرطان البروستات وكان أدخل المستشفى الأحد.

ولفتت المتحدثة إلى أن "تحديثا سيصدر عندما يغادر المستشفى وعندما يستأنف مهامه ووظائفه كاملة".

وكان أوستن أدخل الأحد إلى قسم العناية المشددة وفوّض نائبته القيام بمهامه.

وكان أوستن (70 عاما) قد أخفى عن الرئيس الأميركي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلّغ حتّى الكونغرس إلا بعد أيّام على دخوله المستشفى في 1 كانون الثاني بسبب مضاعفات علاجه.

وقال أطباؤه في مستشفى والتر ريد العسكري الواقع في ضواحي واشنطن الإثنين في بيان إن الوزير "خضع لإجراءات غير جراحية تحت التخدير العام".

وكان من المقرر أن يحضر اجتماعا في بروكسل لمجموعة تعنى بتنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكن البنتاغون ألغى الرحلة وأعلن أن الاجتماع سينظّم افتراضيا بدلا من ذلك.

وقالت سينغ إن أوستن لا زال يعتزم إلقاء الكلمة الافتتاحية في الاجتماع بنسخته الافتراضية.