“الخارجية الفلسطينية” ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على عدد من المستعمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الفرنسي بفرض عقوبات على 28 مستعمراً إسرائيلياً “متطرفاً، تورطوا في هجمات وأعمال عنف ضد مواطنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعدته قراراً شجاعاً وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.

وطالبت في بيان لها، اليوم، الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستعمرين المتطرفين، وإنما أيضاً وضع منظمات المستعمرين الإرهابية والمنظومة الاستعمارية برمتها على قوائم الإرهاب، وممارسة ضغط على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها.