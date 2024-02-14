11 مجالًا يمكن الحصول على براءة اختراع مصرية فيها.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:
يعد مكتب براءات الاختراع مؤسسة حكومية رائدة تظير نظام براءات الاختراع بكفاءة لنشر وتعميم المعرفة وتشجيع المخترعين وحماية حقوقهم، وذلك من خلال التطور الإداري وحوكمة الأعمال، وكذلك وضع سياسات وآليات وطنية لبراءات الاختراع بما يسهم في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في كافة المجالات الحياتية.
وفيما يلي مجالات براءات الاختراع في مصر:
1 .الغذاء والزراعة المكملات الغذائية والأغذية الوظيفية والماكينات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية
2 .الأجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف
3 .وسائل النقل ومستلزماتها
4 .الهندسة الميكانيكية والإنتاجية والإنشائية
5 .الصناعات الكيماوية العضوية وغير العضوية
6 .المبيدات العضوية والمطهرات
7 .النظم اإللكترونية المستخدمة فى التتبع والرصد والحماية والتعليم
8 .البيئة وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة
9 .الطاقة الجديدة والمتجددة
10 .الخامات غير الدوائية
11 .الإنزيمات الصناعية