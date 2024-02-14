11 مجالًا يمكن الحصول على براءة اختراع مصرية فيها.. تفاصيل

وفيما يلي مجالات براءات الاختراع في مصر:

يعد مكتب براءات الاختراع مؤسسة حكومية رائدة تظير نظام براءات الاختراع بكفاءة لنشر وتعميم المعرفة وتشجيع المخترعين وحماية حقوقهم، وذلك من خلال التطور الإداري وحوكمة الأعمال، وكذلك وضع سياسات وآليات وطنية لبراءات الاختراع بما يسهم في إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في كافة المجالات الحياتية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية