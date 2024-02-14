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زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جزر "ساندويتش الجنوبية" بالمحيط الأطلسي

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 22.3 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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