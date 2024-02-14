شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جزر "ساندويتش الجنوبية" بالمحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 22.3 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.