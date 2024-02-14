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حزب الله يُسقط 10 صواريخ على مواقع الاحتلال بجنوب لبنان

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ياسر رشاد - القاهرة -  

كشفت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسيرائيلي.

وأعلنت المصادر عن سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.

وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.

ونقلت القناة عن رئيس بلدية صفد شوكي أوهانا: "نحن نعلم أنه كان هناك سقوط صورايخ، ولا أريد الخوض في التفاصيل حتى أتحقق من البيانات. قبل شهر، شهدنا حادثة مماثلة في منطقة القيادة الشمالية، وهذه ليست المرة الأولى هناك درجة زيادة بالصواريخ معينة في هذه الحالة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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