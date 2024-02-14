عائلات الأسرى يتقدمون بشكوى ضد حماس أمام العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين، توجهوا إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي صباح اليوم الأربعاء، لتقديم شكوى ضد قيادات حركة حماس.

وصرحت شقيقة أحد المحتجزين لدى حماس، في تصريح لوسائل الإعلام الإسرائيلية: "اليوم نصنع التاريخ ونصل إلى لاهاي، هذه خطوة مهمة للغاية في كفاحنا".

وكشف رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتًا إلى أن هناك رأيًا عامًا يطالب تل أبيب بوقف هجماتها على القطاع المحاصر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال بارولين: "هناك رأي عام يطالب إسرائيل بالتوقف، وبأنه لا يمكنها أن تستمر على هذا النحو، وأن علينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة"، موضحًا أنه "ليس مع استشهاد 30 ألف شخص".