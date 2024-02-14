انفجارٌ كبيرٌ بخطٍ رئيسٍ لنقل الغاز جنوب غربي إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارٍ ضخمٍ في خط رئيس لنقل الغاز في ممر هيلفاي بمدينة “بروجن”- جنوب غربي إيران.

وقالت وكالة “إرنا” الرسمية، إن ألسنة اللهب شُوهدت على بُعد عدة كيلو مترات.

وأكّد المصدر أن قوات الإنقاذ والدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق.

ونقلت “إرنا” عن مدير عام إدارة الأزمات خسرو كياني؛ قوله إن “الحادث وقع في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء في حدود دشت هيلفاي، ووصل رجال الإطفاء والوكلاء الفنيون على الفور إلى مكان الحادث”.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية سبب اندلاع النيران في خط الغاز.