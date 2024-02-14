"الصحفيين العرب" يدين استمرار استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.



وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء، نشر على موقعه الإلكتروني إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، حيث استشهد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 120 صحفيا"، مؤكدا أن "اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان".



وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، "تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني"، مطالبا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة والأمم المتحدة "بإدانة هذه الجرائم غير المبررة، واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل.



وأصيب مراسل قناة "الجزيرة" القطرية، الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر، الثلاثاء، بجروح خطيرة إثر استهدافهما بطائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة ميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.، وهو ما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق الأول اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، بينما أصيب مصور آخر في إحدى يديه إصابة بالغة.



والاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مقتل صحفيتين فلسطينيتين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح وبلدة جباليا جنوب وشمال القطاع، ما رفع حصيلة القتلى الصحفيين إلى 126 منذ بداية الحرب.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.



الأناضول

